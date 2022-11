Pagelle Cremonese-Milan, i voti di Tuttosport: Leao svogliato

Le pagelle di Cremonese-Milan 0-0 , partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu : "Con un’uscita maldestra offre il pallonetto a Felix Afena-Gyan che, non essendo Totti, calcia in curva. Nella ripresa combina un paio di pasticci nella gestione del giro palla". Voto 5,5 .

Thiaw : "Esordio da titolare. A parte un paio di sbavature che però non portano danni, mostra buona personalità e, di testa, impegna Carnesecchi". Voto 6 . Dal 60' Kalulu : "Fa il suo". Voto 6 .

Kjær : "Con lui in campo, il Milan ha subìto un solo gol e anche a Cremona fa tutto per bene". Voto 6 .

Messias : "Quando si accende, arrivano le occasioni per il Milan: deliziosa la palla che regala a Brahim Díaz poi, a fine primo tempo, prova a spaccare la porta ma Carnesecchi riesce a respingere il suo bolide. E’ l’unico a provarci fino alla fine". Voto 7 .

Tonali : "La 100ª nel Milan è una festa mesta: primo tempo discreto, secondo impalpabile". Voto 5,5 . Dall'83' Krunić : "Non giudicabile". Senza voto .

Brahim Díaz : "In mezzo alla palude creata da Alvini, serve come il pane uno dalle sue caratteristiche. Il pallone che calcia alto sul cioccolatino di Messias al 23' grida però vendetta. Nella ripresa evapora". Voto 5,5 . Dal 74' De Ketelaere : "Spaesato". Voto 4,5 .

Rebić : "Mastica un colpo di testa da buonissima posizione al 25' ed è un errore grave. Nella ripresa si sbatte ma non cava nulla". Voto 5,5 . Dall'83' Lazetić : "Non giudicabile". Senza voto .

Origi: "Si muove al rallentatore ed è un facile punto di riferimento per gli avversari. Nel primo tempo ha una buona occasione ma Carnesecchi dice no, nella ripresa segna in fuorigioco prima di uscire". Voto 5. Dal 60' R. Leão: "Nervoso e indisponente". Voto 4,5.