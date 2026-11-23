Il Milan di Rúben Amorim travolge il Frosinone con un netto 5-1 e conquista tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Una vittoria che conferma il buon momento dei rossoneri, capaci di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori e punire le disattenzioni della formazione avversaria. Nel commentare la partita sul Corriere dello Sport, il giornalista sportivo Franco Ordine ha scelto un'immagine particolare per descrivere quanto accaduto a San Siro: la favola della rana e del bue.

Il paragone riguarda soprattutto l'atteggiamento del Frosinone, arrivato a Milano con l'intenzione di giocarsi la partita senza rinunciare alla propria identità. La squadra di Massimiliano Alvini ha provato a pressare e a mantenere un atteggiamento offensivo, ma si è trovata davanti un avversario dotato di qualità tecniche e velocità superiori, capace di sfruttare ogni spazio concesso.

Il coraggio del Frosinone e le ripartenze rossonere

Secondo la lettura di Ordine, il Frosinone ha mostrato personalità, ma ha pagato il prezzo di un atteggiamento eccessivamente spregiudicato. Giocare a viso aperto contro il Milan ha significato lasciare ampie zone di campo alle spalle della difesa, diventando vulnerabile alle accelerazioni degli attaccanti rossoneri.

È proprio qui che si è vista la capacità di Amorim di preparare la partita. Il tecnico portoghese ha individuato gli spazi da attaccare e ha permesso alla squadra di sfruttare le situazioni favorevoli, trasformando le ripartenze in una delle armi decisive della serata.

Il Frosinone ha avuto anche momenti positivi, soprattutto nella prima frazione, riuscendo a mettere in difficoltà la retroguardia milanista e a trovare il gol con Patrizio Masini. Tuttavia, nella ripresa, la differenza tecnica e la maggiore efficacia dei rossoneri hanno progressivamente indirizzato la partita.

Amorim corregge il Milan e chiude la partita

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La vittoria per 5-1 non racconta soltanto la superiorità offensiva del Milan, ma anche la capacità dell'allenatore di intervenire durante la gara. Dopo un primo tempo nel quale i ciociari erano riusciti a restare in partita, i rossoneri hanno trovato nuove soluzioni e aumentato il proprio vantaggio.Gli ingressi dihanno contribuito ad allargare ulteriormente il divario, mentreha completato il risultato con una ripartenza personale. Una dimostrazione della profondità delle soluzioni a disposizione di Amorim e della capacità della squadra di colpire in momenti diversi della partita.

La lettura di Franco Ordine mette quindi in evidenza due aspetti: da una parte il coraggio del Frosinone, dall'altra la capacità del Milan di trasformare l'aggressività avversaria in un'opportunità. Una strategia che ha premiato i rossoneri e ha reso ancora più pesante il risultato finale.