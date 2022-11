Nuovo Stadio, altri inghippi. Sgarbi attacca: “San Siro non si tocca”

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sul Nuovo Stadio, ma anche delle ultime novità relative all'abbattimento di San Siro. "Il Meazza non si tocca, non lo dice Sgarbi, ma è la legge". Vittorio Sgarbi, neosottosegretario alla Cultura, scende in campo così per difendere San Siro ed evitarne l'abbattimento che, nella mente di Milan e Inter, dovrebbe cedere il posto al Nuovo Stadio entro 6-7 anni. "Sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni. Se serve un vincolo lo metterò". A sostegno di questa tesi è intervenuto anche Silvio Berlusconi: " Lo stadio, con i suoi 70 anni di vita, dovrebbe essere tutelato e protetto; è parte della storia di Milano e della storia del calcio italiano. Abbatterlo significherebbe privare la città di un monumento, di un suo simbolo, di un suo elemento identificativo in Italia e nel mondo".