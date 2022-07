Nuovo stadio, è scontro tra i comitati promotori e il Comune di Milano

Non si placano le polemiche intorno al nuovo stadio di Inter e Milan. L’edizione odierna di TuttoSport, scrive che la polemica nasce dalla decisione del Comune di Milano di respingere i referendum dei comitati promotori. Quest’ultimi, si legge, vorrebbero mantenere in piedi lo stadio di Milano San Siro. Il "no" alla proposta è arrivato direttamente dagli uffici tecnici di Palazzo Marino che non voglio dare il consenso per questa idea.