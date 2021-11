Nuovo Stadio, Sala: “Milan e Inter, via libera al progetto esecutivo”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha 'benedetto', in via definitiva, la costruzione del nuovo stadio. Ok della Giunta al pubblico interesse

Daniele Triolo

Nuovo Stadio di Milano, il progetto è pronto a decollare. Il Sindaco Giuseppe Sala, dopo la dichiarazione di pubblico interesse del progetto confermata dalla sua Giunta Comunale, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Questo è un via libera che permetterà alle squadre di andare verso il progetto esecutivo, cosa che richiede tempo e investimenti", le dichiarazioni di Sala, che, finalmente, accelerano di fatto il processo verso la costruzione del nuovo impianto sportivo in zona San Siro.

"A chi è contrario, il mio punto di vista è che se avessimo fatto un muro contro muro con le squadre, probabilmente sarebbero andate a farsi lo stadio da un'altra parte e noi saremmo rimasti con il cerino in mano, dove il cerino è San Siro", ha concluso il Primo Cittadino meneghino.