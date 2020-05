Nuovo Stadio Milano, rinviata la video-conferenza prevista ieri

MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come nella giornata di ieri era in programma una video-conferenza tra Milan, Inter e Comune di Milano per affrontare la questione della realizzazione del nuovo stadio nella città di Milano.

L’appuntamento, però, è saltato. La video-conferenza è stata rinviata perché, a Palazzo Marino, sede dell’Amministrazione Comunale meneghina, sono sopraggiunti impegni più urgenti. Pertanto tutte le parti in causa si aggiorneranno nei prossimi giorni e recupereranno il meeting virtuale. SUL FRONTE MERCATO, ACCELERATA MILAN PER DUE GIOVANI FENOMENI: VAI ALLA NEWS >>>