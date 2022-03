Nuovo Stadio Milano, priorità alla realizzazione: Sesto opzione concreta

Milan ed Inter stanno discutendo ormai da tempo la realizzazione del nuovo stadio con il comune di Milano, senza trovare una vera soluzione

I due club ritengono la creazione della nuova casa come il principale obiettivo per permettere a rossoneri e nerazzurri di crescere sportivamente e finanziariamente in Italia ed in Europa. Affinché ciò accada, però, i lavori devono per forza di cose iniziare a stretto giro di posta.