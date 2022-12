Nuovo Stadio Milano, proposti dei paletti al progetto di Milan e Inter

Altro capitolo della saga infinita sul Nuovo Stadio di Milano. Sarà realizzato oppure no? Giovedì se ne parlerà in Consiglio Comunale

Altro capitolo della saga - ormai infinita - sul Nuovo Stadio di Milano . Sarà realizzato oppure no? 'Repubblica' oggi in edicola ha evidenziato come da Palazzo Marino , nei giorni scorsi, siano partite due lettere, presentate a Giorgia Meloni , Presidente del Consiglio del Governo Italiano ed a Gennaro Sangiuliano , Ministro della Cultura.

Nuovo Stadio Milano, giovedì attese notizie

Motivo, richieste di chiarimento sulle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura, circa un vincolo per lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Questi, infatti, vorrebbe evitarne l'abbattimento, così come progettato da Milan e Inter nel piano per la costruzione del nuovo stadio.