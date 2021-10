Nuovo Stadio Milano, la Cattedrale di ‘Populous’ in netto vantaggio

Procede a vele spiegate l'iter per la costruzione del Nuovo Stadio per Milan e Inter. Il progetto di 'Populous' nettamente avanti

Nei giorni scorsi il sindaco di Milanello, Giuseppe Sala, ha praticamente dato il via libera definitivo per la costruzione del Nuovo Stadio che ospiterà le gare casalinghe di Milan e Inter. Non è ancora stata presa una decisione sui due progetti in corsa: la Cattedrale di 'Populous' e gli Anelli di 'Manica Sportium'. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' è la prima proposta ad essere nettamente in vantaggio. Ulteriore testimonianza che avvalora questa tesi è l'apertura di una sede nel centro di Milano per 'Populous'. Evidentemente ci sarà da curare tanti interessi nella città meneghina nei prossimi anni. Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro