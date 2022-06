Nuovo Stadio Milano: previsto incontro tra Inter, Milan e coordinatore

Presto ci saranno novità per quanto riguarda la questione del nuovo stadio a Milano . Giorni fa è stato ufficializzato dal Comune l'affidamento del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico ad Avventura Urbana Srl. Come riporta il Corriere di Milano, nei prossimi giorni avverrà un incontro tra i rappresentanti di Milan e Inter con Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico.

Una situazione che, viste le tempistiche, non dà comunque molta serenità al club rossonero. Paolo Scaroni , che in prima persona si sta occupando della vicenda stadio, ai microfoni de Il Foglio aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Fare infrastrutture in Italia è drammatico. Adesso avrà luogo la nuova consultazione popolare, procedimento che richiederà un anno. Ci capiamo? Ci sono tutte le approvazioni, tutti sono d'accordo e bisogna fare anche la consultazione popolare".

Rimane in piedi anche la possibilità di fare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni, dove sono ancora in corso le elezioni comunali. In ogni caso la prima pista che darà il via libera sarà quella che il Milan percorrerà. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>