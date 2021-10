Nuovo Stadio Milano, ecco quando Milan e Inter lasceranno San Siro

Quasi tutto pronto per il via definitivo alla costruzione del Nuovo Stadio. Ma quando lasceranno San Siro Milan e Inter? Il punto

Nei giorni scorsi Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha praticamente dato il via libera per la costruzione del Nuovo Stadio che ospiterà le partite casalinghe di Milan e Inter. Ma quando avverrà di fatto il trasloco nella nuova casa? Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' le due squadre continueranno a giocare al 'Meazza' almeno fino ai giochi di Milan-Cortina del 2026. Fino a questo momento ci sarà un maxi cantiere a San Siro, nella zona in cui oggi ci sono i parcheggi. Dopo il passaggio nel Nuovo Stadio ci vorranno ulteriori 36-48 mesi per completare anche la zona circostante. Il totale completamento, dunque, dovrebbe avvenire a 2030 inoltrato. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Milan: le sue dichiarazioni