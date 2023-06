Nuovo stadio Milan, oggi l’incontro con il Comune di San Donato Milanese?

Il Milan continua il suo lavoro alla ricerca della giusta zona per la costruzione del nuovo stadio. La Gazzetta in edicola oggi, parla del Comune di San Donato Milanese, con l'area di San Francesco che sarebbe in pole. La zona sarebbe perfetto dal punto di vista strategico e commerciale, dato che si trova in mezzo alle due strade maggiori di Milano. Secondo il quotidiano Il Cittadino oggi sarebbe in programma un incontro tra il Milan e il Comune di San Donato Milanese per aprire ufficialmente la partita sul nuovo stadio nell'area San Francesco. I rossoneri sarebbero intenzionati a partire con il progetto nel corso dell'estate. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per Pulisic si cerca lo sconto