Nuovo Stadio Milan – Avviate le trattative per il terreno: le ultime

Non si parla solo di calciomercato e dell'avvio di stagione in casa Milan bensì è molto calda anche la questione riguardante il progetto per il nuovo stadio. La posizione prescelta per la costruzione della nuova casa dei rossoneri è stata già decisa da tempo. Si farà a san Donato Milanese nell'area di San Francesco. Però i rossoneri intanto giocano su più tavoli le loro carte.