Nuovo Stadio Milan a San Donato Milanese: i prossimi passi da fare

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del nuovo stadio che il Milan intende realizzare nell'area S an Francesco del Comune di San Donato Milanese , elencando quali saranno i prossimi passi da fare nei mesi che verranno. Il primo sarà in Comune, visto che l'Amministrazione Comunale deve analizzare la proposta di variante al Piano Regolatore presentata dal club rossonero.

Nuovo Stadio Milan, l'iter burocratico

Per il quotidiano torinese, si andrà al rinvio in campo più ampio per cercare un accordo di programma con la Regione Lombardia. Un allargamento necessario visto che bisognerà dare via ad un nuovo piano viabilità per garantire l'accesso allo stadio. Un piano che prevederà nuovi svincoli autostradali, potenziamento di ferrovia, navette e metropolitana.