Nuovo Stadio, il Milan sceglie San Donato: avanti con il progetto

L'area, tra l'inizio della tangenziale Est di Milano e il raccordo che permette, a chi arriva dall'autostrada A1, di immettersi in città, ha il gradimento del club. Sia per la viabilità (è servita anche da treni e metropolitana) sia per la visibilità che offre. Quindi, per i risvolti commerciali.

Cosa servirà, ora, per passare dalla teoria alla pratica? Una variante che dovrà varare la stessa Amministrazione. Per il nuovo stadio del Milan, dunque, ora servirà il progetto. Il Milan, però, ha precisato come l'accordo non sia né esclusivo né vincolante per il futuro. Le altre aree, dunque, come Sesto San Giovanni, Rozzano e San Siro, anche se più defilate, restano in corsa. Milan, nuovo nome per la trequarti >>>