Nuovo stadio Milan: incontro segreto a Nyon | IL RETROSCENA

L'edizione odierna de La Repubblica di Milano parla del nuovo stadio del Milan. Sarebbe già pronta la candidatura per ospitare Euro 2032

Nonostante sia il giorno del derby tra Inter e Milan, uno degli argomenti più caldi in casa rossonera resta il nuovo stadio. Il piano sarebbe quello di costruire il nuovo impianto del Diavolo nell'area di San Donato. Non solo però: per lo stadio del Milan ci sarebbero già dei progetti futuri importanti. Ecco le ultime.