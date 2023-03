Il Milan dice di ‘no’ al nuovo stadio con l’Inter: rossoneri da soli

Il Milan è uscito allo scoperto: vuole realizzare un nuovo stadio tutto rossonero. Senza l'Inter. Possibilmente a Milano. Ecco le news

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina ha parlato della realizzazione del nuovo stadio del Milan che, nella mattinata di ieri, è uscito allo scoperto con il Comune di Milano e con l'Inter, annunciando di lavorare al progetto di un nuovo impianto sportivo tutto rossonero in autonomia.

Milan, un nuovo stadio tutto rossonero — Una novità rispetto al piano originario, datato 2019, che prevedeva uno stadio per Milan e Inter, insieme, in zona San Siro, accanto al 'Giuseppe Meazza' che sarebbe stato successivamente demolito. L'area che il Diavolo sta osservando, con interesse, per la costruzione dell'impianto milanista è quella dell'Ippodromo La Maura, distante 1,5 chilometri dal 'Meazza'.

La decisione del Milan di affrancarsi per costruire l'impianto da solo, ha commentato il 'CorSport', è maturata dopo anni di lunga attesa del via libera definitivo al progetto della 'Cattedrale'. Un iter burocratico infinito, passi in avanti concreti mai effettuati da parte dell'Amministrazione Comunale meneghina.

Diavolo verso La Maura con giovanili e femminili — L'intenzione del Milan è quella di realizzare uno stadio dove possa giocare la Prima Squadra maschile ma, nell'area, verrebbero trasferite anche le strutture per le squadre giovanili e per quelle femminili. L'Inter cosa farà? Sembra, almeno a sentir parlare l'amministratore delegato Alessandro Antonello, che anche i nerazzurri abbiano in serbo un 'piano B'.

Questo lo vedremo. La certezza, ad ogni modo, è che presto Milan e Inter non giocheranno più a calcio a San Siro. Milan, dove fare il nuovo stadio? Le opzioni sul tavolo >>>

