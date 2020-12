Nuovo Stadio, Milan e Inter fissano la data: ecco la possibile inaugurazione

Nuovo stadio, l’obiettivo di Milan e Inter

Dopo anni di buio sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel per il Milan. Dopo un post-lockdown non prevedibile, i rossoneri hanno continuato la loro marcia trionfale anche nella stagione corrente. Un cammino che ha regalato il primo posto nel girone H di Europa League e il primato momentaneo in Serie A. Per diventare una big capace di battagliare con i migliori top club europei, c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, insieme al presidente Paolo Scaroni, stanno in coro ripetendo un unico grande coro: serve un nuovo stadio. I rossoneri, insieme all’Inter, hanno presentato i progetti per la costruzione di un impianto all’avanguardia con i tempi moderni. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’ l’obiettivo dei club è quello di inaugurare la cittadella sportiva entro l’estate del 2025, esattamente 6 mesi prima delle Olimpiadi Invernali del febbraio 2026.

C’è attesa per quanto riguarda il definitivo via libera del Comune di Milano sul pubblico interesse dell’operazione. Soltanto dopo questo passaggio la decisione sul progetto definitivo del nuovo stadio: la Cattedrale di Populous o gli Anelli di Milano di Manica Sportium. Successivamente il passaggio in Regione dalla conferenza dei servizi e l’approvazione finale del Consiglio comunale.

Un investimento ‘monstre’ per le milanesi da 1.2 miliardi di euro con un’area commerciale al suo interno che preannuncia incassi da record. Lo stadio dovrebbe assicurare circa 200 milioni all’anno di ricavi con San Siro che verrà rifunzionalizzato e destinato ad altre attività.

