Nuovo Stadio, Milan e Inter attendono la convocazione a Palazzo Marino

MILAN NEWS – L’edizione milanese del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come, dopo che la Soprintendenza ha fatto sapere che sullo stadio di ‘San Siro‘ non c’è alcun vincolo di interesse culturale, Milan e Inter, adesso, attendono la nuova convocazione a Palazzo Marino, sede dell’Amministrazione Comunale di Milano, per dare seguito all’iter procedurale per la costruzione del nuovo stadio cittadino. Tale convocazione potrebbe avvenire già in settimana. SCOPRI QUI I PROGETTI DEL NUOVO STADIO DI MILAN E INTER >>>

