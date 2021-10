Nuovo stadio, Milan e Inter attendono il via libera. E’ il momento decisivo

Sono settimane decisive per il nuovo stadio: Milan e Inter attendono il via libera della Giunta dopo le elezioni comunali

Sono settimane decisive per il nuovo stadio di Milan e Inter . Il sindaco Beppe Sala lo aveva lasciato intendere qualche settimana fa: "Indietro non si torna". Secondo quanto viene scritto da Tuttosport la frase di Sala sarebbe lo specchio della volontà del sindaco di voler costruire il nuovo impianto una volta che sarà riconfermato a Palazzo Marino. Sala, secondo i sondaggi, è il favorito e dunque, una volta incassata la conferma, accelererà l'iter burocratico per lo stadio.

Una situazione analizzata dalla rivista Forbes: "Non è facile attrarre nuovi sponsor quando si gioca in stadi vecchi di decenni, che appaiono decrepiti per gli standard americani. I lavori di ammodernamento, frequenti nelle città statunitensi, sono più difficili da eseguire in Italia, dove la maggior parte delle squadre gestisce stadi di proprietà dei Comuni. Le proposte si trasformano in un incubo burocratico. Questo è il momento perfetto per i politici italiani per capire che le cose devono cambiare se vogliono avere una Serie A capace di competere con il calcio inglese, spagnolo e tedesco".