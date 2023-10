Nuovo Stadio Inter e Milan, Sala vuole tenere i nerazzurri a San Siro

Piano riferito ai nerazzurri. Che, però, non sembrano entuasiasti

Secondo la visione di Sala, dunque, l'Inter dovrebbe rimanere a San Siro. Anche se, come riferito da 'Tuttosport', l'idea di rinnovare in solitaria il 'Meazza' non entusiasmerebbe il club nerazzurro. Un po' per motivi legati all'età del primo anello (più di 90 anni) e poi perché non esiste una prospettiva davvero precisa su quello che potrebbe ottenere il Comune di Milano per 'aggirare' i problemi del vincolo. Ecco perché i nerazzurri continuano a tenere aperti i contatti per la costruzione di nuovo stadio a Rozzano. Mercato, il Milan scippa il bomber alla Roma! Le ultime >>>