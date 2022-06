Nuovo Stadio, passi avanti: ieri incontro tra Milan, Inter e il Comune

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulla questione Nuovo Stadio e parla di passi avanti concreti. Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena un incontro tra Milan, Inter e il sindaco di Milano Beppe Sala in cui si è stabilita una data per il dibattito pubblico, che inizierà a fine settembre e si definirà ad ottobre . Arriva dunque una scadenza, nemmeno molto lontana, che finalmente fa ben sperare. Tra luglio e agosto i club dovranno completare il dossier per il dibattito pubblico, che consiste in almeno otto incontri con cittadini e associazioni che vogliano intervenire sull'abbattimento di San Siro e sulla costruzione della 'Cattedrale' di Popolous.

San Siro, dunque, rimane la prima scelta e c'è molta più fiducia a patto che, d'ora in poi, si proceda molto più fretta. Ottimismo sì, ma non tale da abbandonare completamente l'ipotesi Sesto San Giovanni, non solo per quanto riguarda il Milan. I rossoneri, negli ultimi mesi, hanno spinto molto per abbandonare l'idea dello stadio condiviso per una ragione: il cambio di proprietà. Gerry Cardinale, infatti, è andato a vedere personalmente l'area di Sesto in cui eventualmente costruire il nuovo impianto, ma questa eventualità viene considerata molto difficile dall'Inter. La situazione rimane dunque ancora non delineata, ma qualcosa pare stia iniziando a muoversi. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news