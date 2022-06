Nuovo Stadio, Di Stefano (Sindaco Sesto): “Saremmo pronti da subito”

Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni e candidato del centrodestra alle imminenti elezioni, vorrebbe il nuovo stadio in città

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola è tornato sulla questione della realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Come noto c'è un progetto per costruirlo in zona San Siro, al fianco dell'attuale impianto sportivo 'Giuseppe Meazza', che per l'occasione verrebbe (non totalmente) demolito. Esiste, però, anche un 'piano B', ovvero quello di farlo fuori Milano, più precisamente a Sesto San Giovanni, visto che non si riesce ancora a trovare una quadra con l'Amministrazione Comunale cittadina sul via libera ai lavori.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, che la scorsa settimana ha acquistato il Milan da Elliott, prima ancora di festeggiare lo Scudetto e di mettere la firma sul contratto vincolante, ha visionato l'area ex Falck di Sesto San Giovanni. Voleva capire, infatti, la fattibilità del costruire lì il nuovo stadio. Se non quello di Milan e Inter, direttamente quello interamente di proprietà del club rossonero. Cardinale, per l'occasione, ha anche parlato con Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto e candidato del centrodestra alle imminenti elezioni amministrative.

Cardinale ha chiesto a Di Stefano molte cose per conoscere bene la situazione e le dinamiche della zona. Intanto, ieri, Di Stefano è tornato a parlare della questione del nuovo stadio ai microfoni di 'Adnkronos'. «Nell’anno in cui Sesto San Giovanni è Città Europea dello Sport, regalare il tempio del calcio alla nostra città sarebbe qualcosa che rimarrebbe a vita. Ci stiamo lavorando, ma non dipende solo da noi. I soggetti coinvolti devono essere tre: Comune, proprietà e club. Nel caso, noi saremmo pronti fin da subito. L’area (ex Falck, n.d.r.) è privata e il suo proprietario è d’accordo sulla cessione, l’Amministrazione comunale è concorde. In altre parole: mancherebbe solo il via libera dei club».

Di Stefano ha parlato al plurale, per Milan e Inter, visto il progetto comune del nuovo stadio a Milano. Ma, come già detto, da quanto emerso RedBird avrebbe idee differenti e non avrebbe problemi a lasciare San Siro ai nerazzurri per trasferirsi in periferia in solitaria. «Le società devono convincersi di superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana - ha aggiunto il Primo Cittadino di Sesto -. Se si ragionasse con questa logica anche per lo stadio, la soluzione sarebbe già pronta. In 13 minuti con la metropolitana da Sesto Rondò si arriva in Duomo, mentre in 15 si arriva all'aeroporto di Linate».