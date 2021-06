Nuovo stadio di Milano più vicino: l’Inter tranquillizza il Comune

Il nuovo stadio di Milano dovrebbe sorgere. Steven Zhang, Presidente dell'Inter, ha chiarito dei dubbi al Primo Cittadino, Giuseppe Sala

La realizzazione del nuovo stadio di Milano, adesso, è un po' più vicina. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ieri il Presidente dell'Inter, l'imprenditore cinese Steven Zhang e l'amministratore delegato Alessandro Antonello sono andati a trovare Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, per cercare di spazzare via le nubi di tre mesi fa sulla questione.

Un incontro, durato circa un'ora, di "relazione e chiarimento", utile per riallacciare i rapporti tra le parti e per cercare di riprendere in mano il dossier sul nuovo stadio. Durante l'incontro con Sala, Zhang ha confermato "l'impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club". Tradotto: il gruppo 'Suning' sarà alla guida quando il nuovo stadio di Milano, l'avveniristico impianto che dovrà sorgere sempre in zona San Siro, avrà visto la luce.

Zhang ha anche rimarcato a Sala l'importanza e la necessità della costruzione del nuovo stadio quale volano della ripresa economica della città post pandemia da CoVid. L'incontro di ieri, ha commentato la 'rosea', aveva quindi lo scopo di superare tutte le ruggini ed andare avanti insieme in un progetto in cui anche il Milan scommette. E, in fondo, Sala non chiedeva che questo: la certezza della continuità aziendale nell'Inter.

Sala, infatti, si è detto soddisfatto di quanto detto da Zhang, ribandendo come questa continuità sia fondamentale per la prosecuzione dell'iter autorizzativo del nuovo stadio. Certo, va detto come le elezioni comunali alle porte non diano un orizzonte temporale preciso. Almeno, però, i pianeti sembrano essersi riallineati.