Nuovo Stadio, Comitato per la legalità: “Interventi sportivi positivi”

Il Comitato Sportivo della Legalità ha dato parere positivo per quanto riguarda il progetto Nuovo Stadio presentato da Milan e Inter

Un progetto che i vertici di Milan e Inter stanno spingendo da tempo, ma che fatica a decollare. Nel frattempo il Comitato Sportivo per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa ha dato parere positivo sul Nuovo Stadio. Questo il testo riportato dal quotidiano 'Il Giorno': "Dal punto di vista sportivo sarebbero previsti interventi positivi per la città in termini di strutture fruibili anche gratuitamente. Il Comune ha tenuto una posizione ferma sul profilo urbanistico delle volumetrie, abbassando molto l'indice di edificabilità".