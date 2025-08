Nuovo stadio: “A settembre si decide: fiducia da Inter e Milan”

I prossimi passaggi per il nuovo stadio

Le vicissitudini giudiziarie che stanno interessando il Comune di Milano stanno prolungando i tempi per avviare il progetto del nuovo stadio. In merito, le discussioni che dovrebbero avvenire nella Giunta e nel Consiglio comunale sono slittate a settembre. Da lì in poi, i tempi saranno stretti. L'iter, infatti, andrà concluso entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo storico sul secondo anello del Giuseppe Meazza. In poche parole: da quel giorno il secondo anello di San Siro diventerà patrimonio d'interesse culturale e non potrà più essere abbattuto.