Nuovo San Siro, il progetto di Milan e Inter che sembra naufragare

Meno di quattro anni fa, si legge, eppure sembra passato un secolo. Inter e Milan, Suning ed Elliott , annunciavano il masterplan di un nuovo San Siro rossonerazzurro il 10 luglio del 2019: univano le forze per dividere le spese e regalarsi lo stadio più redditizio possibile. Poi venne il Covid a far lievitare i costi, ma arrivò pure la necessaria delibera del “pubblico interesse” della giunta, seppur con prescrizioni e riserve. I paletti hanno portato a una prima revisione del piano a settembre 2020, poi ecco altre prescrizioni nell’ottobre 2021, tra le quali il taglio delle volumetrie da 145mila a 98mila mq di superficie su cui costruire. Insomma, gradualmente è nato uno stadio con meno cemento attorno e più aree verdi per venire incontro a cittadini e politica.

Dopo 40 giorni di dibattito pubblico, prima di Natale il Consiglio comunale ha chiesto ulteriori modifiche per dare l'ok: ora si chiede uno stadio più grande rispetto all'idea originaria e quindi da 70mila posti, dei biglietti con prezzi non superiori a oggi, del verde pubblico che costituisca il 50% dell'intera zona e in più 40 milioni a carico dei club per la riqualificazione del quartiere. Le società hanno iniziato a preparare il nuovo dossier con gli ulteriori correttivi, ma c'è una spada di Damocle sulla testa del nuovo San Siro: è il possibile "vincolo" che impedirebbe la demolizione. In quel caso, addio Cattedrale. Per i club questa possibilità semplicemente non esiste perché la sovrintendenza si è già espressa sul tema nella primavera del 2019. Mentre il Comune è ben più prudente, teme di dire sì al progetto e di venire poi stoppato dalla nuova sovrintendente, l'architetto Emanuela Carpani. La situazione sembra sfuggita di mano.