Il nuovo Milan di Cardinale: Scaroni Presidente e continuità aziendale

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del nuovo Milan di Gerry Cardinale, poiché non è certo che questi avrà un ruolo operativo nel club dell'immediato futuro. La certezza è che Cardinale indicherà tre suoi uomini per il nuovo Consiglio d'Amministrazione del Milan, la cui composizione sarà definita mercoledì 14 settembre, in occasione della prossima assemblea degli azionisti.