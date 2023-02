Nuovi stadi, il “caso” italiano: i numeri negli ultimi 15 anni

Degli stadi in Europa e in Italia ne parla l'edizione odierna de La Stampa: una differenza enorme e dei numeri che devono far riflettere

Emiliano Guadagnoli

Sappiamo quanto sia difficile costruire uno stadio di calcio in Italia. Un argomento molto caldo per il Milan e l'Inter. Degli stadi in Europa e in Italia ne parla l'edizione odierna de La Stampa.

Stadi, che differenza tra l'Europa e l'Italia — L'Italia del calcio, si legge, è in crisi a livello economico e, di conseguenza, anche sotto il profilo sportivo. Negli ultimi 15 anni in Europa sono stati costruiti ben 187 nuovi stadi, in Italia nello stesso lasso di tempo i nuovi impianti sono stati solo 5. Un dato che dovrebbe far riflettere anche circa tutta la situazione che Milan e Inter sono obbligati a tirare avanti da più di tre anni ormai con il Comune di Milano per il progetto del nuovo stadio. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi su questo tema, ma i numeri sono chiari e devono far riflettere tutti.