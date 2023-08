Presentata la nuova terza maglia Milan 2023-2024: celebra la diversità

Ieri è stata presentata la nuova terza maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Significato profondo, in favore di inclusività e diversità

PUMA e A.C. Milan hanno presentato, nella mattinata di ieri, la nuova terza maglia che i rossoneri indosseranno nella stagione 2023-2024 . Sarà usata, per la prima volta, in occasione di Milan-Verona , seconda partita stagionale del Diavolo a 'San Siro' in campionato (weekend del 23-24 settembre prossimo).

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il 'Third kit', dalla particolare combinazione di colori, celebra la cultura dell'inclusività e della diversità. Impegno di lunga data, questo del club rossonero, racchiuso nel manifesto RespAct del Milan, che mira a promuovere i valori di uguaglianza, e, per l'appunto, diversity e inclusione.