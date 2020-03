Nicolas Higuain: “Gonzalo non è scappato, aveva l’autorizzazione”

ULTIME NEWS – Il fratello di Gonzalo, Nicolas Higuain, si sfoga duramente su Facebook dopo le critiche piovute sul fratello per aver lasciato l’Italia alcuni giorni fa e tornare in Argentina. Il Pipita ha voluto ricongiungersi con la sua famiglia e in particolare con sua madre, malata di cancro.

“Nostra madre così come molte altre persone al mondo sta lottando contro una malattia che si chiama cancro – ha scritto Nicolas -. A questi esseri poco importo la salute di mia madre, importa solo pronunciare la parolina magica che in questo caso è “Higuain”. Mio fratello ha viaggiato con l’autorizzazione del club e con un certificato di negatività al test del Covid-19. Come qualsiasi altro cittadino argentino sta facendo la quarantena richiesta dal nostro presidente. Higuain non è scappato. E’ il momento di stare vicini a nostra madre in questo momento poco piacevole. Sprecate le energie per le cose importanti”. Intanto, ha parlato il Ct Roberto Mancini: ecco le sue parole sul presente e futuro della Nazionale>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android