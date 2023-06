NEWS MILAN, Thiaw è il futuro: il suo valore è già cresciuto

Il Milan , nella scorsa sessione di calciomercato, ha messo a segno diversi colpi di mercato, ma molti, sono andati male o comunque non hanno rispettato le aspettative. L'unico, che in questa stagione, ha dato molto a Stefano Pioli e al Milan, è stato Malick Thiaw . Del difensore rossonero, ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, Thiaw è il futuro

Thiaw, si legge, prelevato con un’operazione da 8,5 milioni complessivi dallo Schalke 04, arrivato dopo il fallimento del piano per Botman. Durante il mese di gennaio, quando il Milan è crollato fisicamente e mentalmente, in molti invocavano Thiaw. Il passaggio alla difesa a tre per un mese pieno ha permesso all’ex Schalke di prendersi le prime maglie da titolare e di venir inserito nella lista Champions. È in Europa che Thiaw ha fatto delle ottime partite, vedi quella a Londra in marcatura su Harry Kane.