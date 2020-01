Milan, il 2019 di Suso: solo un gol e quattro assist per lo spagnolo

ULTIME NEWS MILAN – E’ ormai chiaro che il rapporto tra il Milan e Jesus Suso sia ai titoli di coda. Lo spagnolo ha chiesto la cessione anche a seguito del rapporto deteriorato con il pubblico di San Siro. I tifosi non gli perdonano più niente dopo un 2019 in cui il giocatore ha inciso pochissimo alla causa rossonera. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ i quattro assist e un solo gol sono numeri troppo magri per ottenere un perdono da una piazza storicamente esigente. Intanto sono arrivati dei sondaggi dall’Inghilterra per Franck Kessie, continua a leggere >>>

