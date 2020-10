News Milan – Coronavirus, Duarte positivo: buone notizie a breve?

Buone notizie da Duarte a breve

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Qualche giorno prima della positività di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si è trovato a che fare con quella di Leo Duarte, difensore classe 1996. A differenza dello svedese, negativizzato da pochi giorni, il brasiliano non è ancora guarito. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero confida di avere notizie positive in tempi brevi, così da poter recuperare un elemento in una difesa sempre più in emergenza dopo la positività di Matteo Gabbia.

