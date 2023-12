Pioli, una vittoria a Newcastle per tenersi stretto il Milan. Altrimenti …

Newcastle-Milan, con una serataccia Pioli rischierebbe grosso — Per il quotidiano torinese, una vittoria in Newcastle-Milan renderebbe meno fragile l'attuale posizione di Pioli. "La serata senza senso di Bergamo ha infatti sollevato nuovi dubbi sulla gestione della squadra", ha scritto 'Tuttosport'. Il pragmatismo scelto dall'allenatore in occasione delle ultime due gare vinte in campionato, contro Fiorentina e Frosinone, è stato rinnegato contro l'Atalanta.

E il Milan ha pagato dazio, tra confusione in campo, con giocatori che facevano fatica a seguire le consegne e praterie in difesa. Il Milan di Pioli è insicuro, fragile e nervoso: quella di Davide Calabria, in Atalanta-Milan, è stata la quinta espulsione in appena 15 giornate di Serie A. Servirà, dunque, soltanto una vittoria a Newcastle a Pioli per salvaguardare almeno l'Europa (League) e la propria panchina.

Alternative? Abate più Ibra, ma soltanto alle brutte — La proprietà del Milan non sembra voler cambiare in corsa il tecnico, gratificato, oltretutto, da un ricco contratto fino al 2025. Un'eventuale serataccia a Newcastle, però, obbligherebbe RedBird e Gerry Cardinale a riflessioni importanti, per restare a galla anche in campionato. Alternative? La promozione di Ignazio Abate dalla Primavera, magari affiancato da Zlatan Ibrahimović. Il progetto, però, resta sempre quello di non giungere a soluzioni shock prima di fine stagione.

Anche perché, dopo Newcastle-Milan, per il Diavolo di Pioli ci saranno Monza e Sassuolo in casa, Salernitana ed Empoli fuori. È una serie di partite alla portata, da potenziali 12 punti, che può permettere di ritrovare il filo del discorso con la continuità di risultati, finora mancata. LEGGI ANCHE: La rivelazione: “Conte apre al Milan”. Pioli a rischio? Il punto >>>

