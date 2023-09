Nazionali Milan – Spicca Musah. Maignan e Theo Hernández titolari

A Dortmund è andato in scena il confronto tra Germania e Francia: in campo dal primo minuto Maignan e Theo Hernández tra le fila dei Les Bleus, mentre Malick Thiaw non ha preso parte alla gara. Il match, amichevole, è terminato 2-1 in favore dei tedeschi. Stessa sorte di Malick per Fikayo Tomori, in panchina nel successo per 3-1 dell'Inghilterra sulla Scozia". Valore rosa Milan: Leao il top, ma c'è una sorpresa >>>