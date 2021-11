Napoli, oggi operazione per Osimhen: rischia 90 giorni di stop

Victor Osimhen, uscito per infortunio durante Inter-Napoli 3-2, sarà operato oggi per le fratture multiple rimediate al viso. Fuori a lungo?

Daniele Triolo

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, sarà operato oggi per la frattura multipla allo zigomo (che coinvolge anche l'orbita) rimediata domenica pomeriggio a 'San Siro', in occasione della sfida persa per 2-3 in casa dell'Inter in Serie A. Secondo quanto riferito dal quotidiano partenopeo 'Il Mattino' oggi in edicola, le previsioni sul ritorno in campo del bomber della squadra di Luciano Spalletti lasciano tutt'altro che sereni i tifosi azzurri.

'Il Mattino', infatti, parla di 60-90 giorni di stop per Osimhen. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, il Napoli lo riavrà in campo addirittura tra tre mesi. Oggi verrà svolto l'intervento maxillo facciale, a cura del professor Gianpaolo Tartaro, che ha già evidenziato come l'attaccante nigeriano possa tornare ad allenarsi tra sei settimane. Il giocatore, logicamente, ora rischia di saltare anche la Coppa d'Africa, in programma tra gennaio e febbraio 2022.

Tutto dipenderà dall'esito dell'operazione odierna e dalla stima che il chirurgo farà una volta concluso l'intervento. Non è escluso che Osimhen possa poi scendere in campo, al suo rientro, con una maschera protettiva. Servirà cautela, infatti, per trattare un infortunio delicato come il suo. Questo per evitare di aggravare problematiche all'occhio. L'ipotesi più concreta, ha ribadito 'Il Mattino', è quella che torni in campo tra 90 giorni.

Per la partecipazione alla Coppa d'Africa, sarà la volontà di Osimhen a fare la differenza. Il primo impegno è in calendario per l'11 gennaio: chiederà di prendervi parte nonostante le condizioni non ottimali?