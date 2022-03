Napoli-Milan, piccolo spiraglio Ibrahimovic: lo svedese ci sta provando

Napoli-Milan di Serie A sarà la partita che segnerà il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic? La convocazione è possibile

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' apre un piccolo spiraglio ad una possibile convocazione di Zlatan Ibrahimović per Napoli-Milan, partita della 28^ giornata di Serie A. Lo svedese ci sta provando con tutte le forze ad esserci in uno dei big-match più importanti della storia recente rossonera. Ieri Ibra ha svolto un allenamento personalizzato sul campo, ma ha terminato il lavoro con il gruppo lasciando buone sensazioni. Se oggi non dovesse accusare fastidi sul tendine e se dovesse svolgere un allenamento parzialmente in gruppo allora ecco che crescerebbero le possibilità di una sua convocazione .

Zlatan è fuori dai giochi da oltre quaranta giorni, esattamente dal 23 gennaio, gara casalinga contro la Juventus per un'infiammazione al tendine d'Achille. Un infortunio che lo ha portato a un recupero ragionato, fatto di terapie e palestra. Sono stati pochi gli allenamenti sul campo ma, nonostante ciò, lui sta facendo di tutto per esserci. La sua presenza sarebbe una spinta motivazionale notevole. Ovviamente non c'è nessuna possibilità di vederlo in campo dal primo minuto, ma chissà che non possa entrare a gara in corso in caso di necessità. Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan