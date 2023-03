Napoli-Milan, Politano pronto sulla fascia: duello con Theo

Il Napoli, narra l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è nato costruendo dal basso: l’unico vero dubbio, in questi otto mesi è sempre portato sulla corsia di sinistra, consegnata a Mario Rui o ad Olivera. La candidatura del secondo per Napoli-Milan, rimane inattaccabile, e non solo perché serviranno centimetri su quelle palle inattive. Mario Rui, ha ancora possibilità.