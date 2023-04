Napoli-Milan, capolavoro di Pioli: rossoneri in semifinale di Champions

La giocato di Leao al 43' , si legge, è la meraviglia che decide la notte e manda il Milan in semifinale di Champions League . Forse con l’Inter. Durante la cavalcata oceanica, molti avranno visto le treccine di Gullit pendere dalla testa del portoghese. Con una corsa simile, incontenibile, l’olandese aveva mandato in gol Van Basten nella vittoria storica, del primo maggio 1989, che consacrò il primo scudetto berlusconiano. Il Diavolo torna in semifinale di Champions dopo 16 anni . Allora, 2 maggio 2007, eliminò il Manchester United con la partita perfetta di San Siro guidato dalla stella di Kakà.

Dietro Leao c'è tutto il Milan: da Maignan, che ha parato un rigore a Kvara; a Giroud, che ne ha sbagliato uno, ha fallito un’altra occasione, ma alla fine insacca il gol decisivo; a un gigantesco Kjaer che ha domato Osimhen. Tanti meriti vanno anche a Pioli. Non dimentichiamolo: nell’ottobre ’19 ha preso un Milan 11° in classifica, lo ha reso campione d’Italia e ora lo ha portato tra le prime 4 d’Europa. Diventa il 17° allenatore italiano a giocarsi una semifinale di Coppa Campioni. Il pareggio di Osimhen nel finale suona come un rimpianto. Spalletti si è presentata al gran ballo senza il vestito buono: deludenti Zielinski, gli esterni e Kvara, che ha sbagliato un rigore e non ha risposto a Leao. Sono mancate le gambe, la lucidità e l’esperienza di cui il Milan storicamente abbonda. Ma l’eliminazione non toglie un grammo alla straordinaria stagione del Napoli e non deve guastare la meritatissima festa scudetto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – L’ala destra a zero dalla Premier?