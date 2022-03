Napoli-Milan, traguardo significativo per Pioli: ecco di che si tratta

Stefano Pioli, in occasione di Napoli-Milan di domenica sera, raggiungerà un traguardo importante come allenatore dei rossoneri. Il punto

Stefano Pioli, domenica sera, guiderà i rossoneri in Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A in programma allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Contro i partenopei, come ricordato da 'Tuttosport', il tecnico del Diavolo vivrà una serata speciale: non soltanto, ovviamente, perché la partita è una sfida importante in ottica Scudetto.