Napoli-Milan, Osimhen vs Leao: sfida da 200 milioni | Champions League News

Napoli-Milan è anche il confronto tra Victor Osimhen e Rafael Leao, veri e propri top player degli azzurri e dei rossoneri. Ecco l'analisi

Napoli-Milan di domani, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è anche la sfida tra Victor Osimhen e Rafael Leao. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sono entrambi giovani, forti e con un futuro tutto da scrivere. Per il quotidiano generalista, valgono 200 milioni di euro in due (120 il nigeriano, 80 il portoghese) e domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Maradona', saranno l'uno di fronte all'altro nel duello da dentro o fuori per la semifinale di Champions.

Napoli-Milan, confronto tra le stelle Osimhen e Leao — Osimhen, grande assente in Milan-Napoli 1-0 dell'andata, vuole la rivincita contro Leao e contro i rossoneri. Rientrato in campo sabato pomeriggio, in occasione della sfida di campionato contro l'Hellas Verona, ha giocato degli ottimi 20' dopo lo stop per l'infortunio all'adduttore. Osimhen e Leao, ha ricordato il 'CorSera', si sono fatti entrambi le ossa al Lille, in Francia: il primo ha preso il posto del secondo, nel 2019, quando il lusitano è passato ai rossoneri.

È in Serie A, però, che entrambi sono esplosi. Osimhen è oggetto del desiderio di tanti club in Premier League, ma anche del Bayern Monaco. Lui strizza l'occhio al Napoli, ma subisce il fascino dei campionati di livello mondiale. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, lo ha acquistato per 70 milioni di euro e, a quanto pare, non sarebbe disposto a cederlo neanche per 120. Vedremo.

Quando splende Leao, brilla tutto il Milan. Ora è tornato sereno — Osimhen, senza dubbio, è carico in vista di Napoli-Milan di Champions League. Così come Leao. Il portoghese è l'oro rossonero: quando splende lui, lo fa anche il Diavolo. Lo si è visto nella gara di andata a 'San Siro', lo si è visto in parte anche a Bologna. Dopo mesi bui, sembra essere tornato quello dello Scudetto. Il tormentone sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 gli aveva tolto serenità: con il riavvio delle negoziazioni sembra aver recuperato anche quella.