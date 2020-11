Napoli-Milan: ecco il programma odierno di Pioli | Serie A News

Verso Napoli-Milan: ecco come lavorerà oggi mister Pioli

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è a casa con il coronavirus. Ma, in vista di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘, continua comunque le sue attività per il Diavolo. Sebbene in modalità ‘smart working‘. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha svelato il suo programma per la giornata di oggi. Vediamolo insieme.

Alle ore 09:00, Pioli inaugura il suo venerdì lavorativo con la lettura dei quotidiani sportivi. Quindi, alle ore 10:00, Pioli avrà una riunione tecnica, in video-chat, con il suo staff per pianificare l’allenamento. Un’ora più tardi, alle 11:00, farà lo stesso con il dottor Stefano Mazzoni. Pioli, per Napoli-Milan di Serie A, vuole infatti conoscere bene le condizioni fisiche dei suoi calciatori.

Nel primo pomeriggio (ore 14:00), dopo che la squadra ha pranzato a Milanello, video-chat con Daniele Bonera, lo staff tecnico ed i calciatori: un appuntamento propedeutico all’allenamento, fissato per le ore 14:30. Pioli, come già successo in questi giorni, assisterà alla seduta da remoto, grazie all’ausilio delle immagini di un drone. Quindi, al termine dell’allenamento di Milanello, verso le ore 17:00, altra video-chat tra Pioli, Bonera e lo staff. Sarà analizzata la seduta di allenamento con tutti i suoi dati.

La parte finale della giornata, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, infine, Pioli la passerà al telefono con i suoi ragazzi. L’allenatore, infatti, chiamerà singolarmente più di qualche calciatore per dei colloqui individuali. Insomma, per questo Napoli-Milan, Pioli non ha voluto lasciare nulla al caso. Presumibilmente tutto sarà ripetuto anche in occasione di Lille-Milan, gara di Europa League in programma giovedì prossimo. CALCIOMERCATO MILAN, ECCO L’OFFERTA PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>