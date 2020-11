Napoli-Milan: Diavolo forte con le forti per avvertire un’altra big | Serie A News

Verso Napoli-Milan: i rossoneri non vincono in Campania da dieci anni

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli. Sono pochissimi, infatti, giorni che ci separano da Napoli-Milan, big match dell’8^ giornata di Serie A, in programma domenica sera al ‘San Paolo‘.

Nel post-lockdown, il Milan ha già collezionato quattro importanti vittorie contro le grandi squadre del nostro calcio su sei partite disputate. All’appello mancano due ‘scalpi’. Uno, per l’appunto, è quello del Napoli di Gennaro Gattuso, contro il quale, nell’ultimo precedente in Campania, finì 2-2.

La scaramanzia, va detto, vede gli azzurri nettamente in vantaggio nei confronti dei rossoneri. L’ultimo Napoli-Milan che ha fatto registrare il segno ‘2‘ in schedina, infatti, risale al 25 ottobre 2010. Quella partita terminò 1-2 per il Diavolo, grazie alle reti di Robinho e Zlatan Ibrahimović. Inutile, per i padroni di casa, il gol del ‘Pocho‘, Ezequiel Lavezzi.

Quel Milan lì, allenato da Massimiliano Allegri, a fine stagione vinse lo Scudetto, l’ultimo finora della sua gloriosa storia. Nei dieci anni successivi, a Napoli, il Milan ha rimediato più sconfitte (6) che pareggi. Domenica, però, la squadra di Stefano Pioli vorrebbe evitare il segno ‘X‘, puntando, anzi a vincere in trasferta per corroborare le proprie ambizioni, se non di Scudetto, almeno di Champions League.

Il Milan di Pioli, ha ricordato il quotidiano torinese, ha battuto, la scorsa stagione, 2-0 la Roma a giugno, poi 3-0 in trasferta la Lazio e 4-2 a ‘San Siro‘ la Juventus a luglio. In questa stagione, invece, è giunto il 2-1 nel derby ‘esterno’ contro l’Inter. Battendo il Napoli a domicilio, il Diavolo ‘avvertirebbe’ così un’altra big della propria, rinnovata potenza. All’appello, poi, mancherebbe soltanto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Anche senza Pioli in panchina (sarà sostituito da Daniele Bonera), il Milan, pertanto, andrà alla caccia di un'altra serata da incorniciare.