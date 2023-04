Napoli-Milan senza De Laurentiis: il motivo | Champions League News

Aurelio De Laurentiis non sarà presente al 'Maradona' per Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il Napoli di Luciano Spalletti, che parte sotto nel punteggio per via della sconfitta rimediata all'andata a 'San Siro', potrebbe approdare per la prima volta in semifinale di Champions nella sua storia.