Napoli-Milan, semifinali di Champions: quanto sarà il guadagno?

Milan, quante vale la semifinale di Champions?

Il ritorno in una semifinale di Champions, si legge, dopo addirittura 16 anni, permetterà al Milan di portare nelle proprie casse almeno un’altra ventina di milioni fra il bonus Uefa per la qualificazione (12.5 milioni) e l’incasso della prossima partita che potrebbe essere addirittura un nuovo derby europeo contro l’Inter dopo quelli, entrambi vinti, nelle edizioni ’02-03 e ’04-05. Il Milan nelle due gare a eliminazione diretta con Tottenham e Napoli ha incassato dal botteghino cifre astronomiche, pari a 9.1 milioni con gli inglesi (record di tutti i tempi per il calcio italiano) e 8.5 con gli azzurri. Considerando tutte e cinque le gare finora disputate a San Siro in questa Champions, il club rossonero ha ottenuto dalla biglietteria ben 32 milioni, che aggiunti agli 85 che arriveranno dalla Uefa fanno già 117 per un totale che potrebbe salire oltre 125 milioni. Soldi importantissimi anche per il bilancio economico ’22-23. Dopo aver chiuso l’esercizio ’21-22 con un passivo di 66.5 milioni, adesso il Milan vede avvicinarsi il pareggio. Le stime degli scorsi mesi, infatti, ipotizzavano un rosso di circa 20-25 milioni per la chiusura del 30 giugno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – L’ala destra a zero dalla Premier?