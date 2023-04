Napoli-Milan, confronto a centrocampo: che sfida in mediana

Per il Milan, torna la coppia Tonali-Bennacer. L’ultima volta era successo a Firenze, dove il Milan aveva perso in malomodo. L’algerino tra l’altro era stato sostituito nella ripresa poiché non al meglio fisicamente. Poi la trasferta in Champions a Londra e le due gare in campionato contro Salernitana e Udinese in cui non hanno giocato insieme. Oggi Tonali sarà il braccio e Bennacer la mente del centrocampo rossonero. Il ritmo del Milan passerà dal suo regista, ma sarà importante anche l’intensità di Tonali nel pressing sui giocatori azzurri. Napoli-Milan, le parole dell'ex presidente rossoner, Berlusconi