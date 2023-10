Napoli-Milan, Giroud non basta. Rammarico di Pioli, la furia di Leao

Tanto spazio concesso a Napoli-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatasi allo stadio 'Diego Armando Maradona' e terminata 2-2. Due punti persi per il Diavolo, che ha vanificato con un secondo tempo non all'altezza un'ottima prima frazione di gioco. Gran parte delle notizie sui quotidiani sportivi oggi in edicola, dunque, non poteva che trattare l'ultima gara di campionato dei rossoneri: vediamole insieme!