Napoli-Milan 1-3, Bonera: “Si può crescere e restare in alto” | Serie A News

Napoli-Milan 1-3: il commento post-partita di Bonera

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Che esordio di Daniele Bonera sulla panchina rossonera! Fuori causa il tecnico Stefano Pioli ed anche il suo vice Giacomo Murelli causa CoVid_19, l’ex difensore del Diavolo, collaboratore tecnico del mister, ha debuttato in Serie A come ‘allenatore’ in occasione di Napoli-Milan 1-3 di ieri sera al ‘San Paolo‘.

Al termine del match, Bonera ha fatto il giro delle televisioni e le sue dichiarazioni post-partita sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. “È una vittoria importante, che rafforza la nostra convinzione, stiamo lavorando nella direzione giusta – ha detto Bonera su Napoli-Milan -. Però mi sembra prematuro parlare di qualcosa che si assegna solamente a maggio. Ho sentito Pioli ed era felice, ha salutato tutti i ragazzi nello spogliatoio”.

“Il nostro cammino arriva da lontano – ha proseguito dunque Bonera -, siamo consapevoli di essere lì in alto e vogliamo starci il più possibile. Il Napoli è una grande squadra e ha avuto di fronte una squadra altrettanto grande. Per lo Scudetto dico che ci sono ancora troppe partite avanti. Ci sono squadre che hanno investito e che sono state costruite con l’idea di vincere il campionato. Noi non siamo stati costruiti per vincere subito, ma possiamo crescere piano piano, gara dopo gara. Questo è il nostro vantaggio”.

“Guardiamo al nostro futuro con grande ambizione – ha incalzato Bonera dopo Napoli-Milan -, abbiamo l’obbligo di migliorarci ma non abbiamo l’obbligo di vincere. Non ce lo ha chiesto nessuno, nemmeno la proprietà. Abbiamo, però, la consapevolezza di essere cresciuti. Anche per la maglia che portiamo bisogna dare il massimo. Ma ci sono tanti ragazzi disponibili, ma siamo ancora all’ottava giornata ed il campionato è infinito …”.

