Napoli-Milan 0-4, notte rossonera: il Diavolo domina al Maradona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della vittoria del Milan sul campo del Napoli per 0-4: dominio al Maradona

Emiliano Guadagnoli

Napoli-Milan 0-4, dominio rossonero — Un lato positivo nella terribile notte vissuta dal Napoli al Maradona c’è: non commetterà, si legge, lo stesso errore nei quarti di Champions. Ora sa con certezza che non affronterà una squadra in crisi, che sta 23 punti sotto, ma un Milan rifiorito, ispirato dalle sette Coppe dei Campioni che tiene in bacheca. Ora sa che dovrà affrontarlo con un cuore e una testa molto diversi da quelli di ieri. Un Milan stellare ha ritrovato i gol di Leao e un Brahim Diaz straripante. Tonali a livello scudetto, l'energia dei rossoneri. Pioli incarta spalletti invertendo Krunic e Bennacer.

Il Napoli, continua la rosea, ha sbagliato tutto: sceso in campo male e troppo molle, subisce 4 reti. Ma ci può stare, dopo una corsa tanto entusiasmante. Non ha compromesso nulla. Ora testa al 12 aprile per la Champions. L’ambiente deve dare una mano. Ieri il Maradona ha sprecato più energie a insultare De Laurentiis che a incitare i giocatori in difficoltà. Si è sentito anche un coro indecente: «Andate a lavorare!».

Il Milan sorprende, portando Bennacer in alto e abbassando Krunic sulla linea di Tonali: Krunic rafforza la diga davanti alla difesa e scivola in fascia per raddoppiare su Kvara; Bennacer pressa Lobotka e, in fase di possesso, salda il suo palleggio a quello di Brahim Diaz che gli sta a destra assemblando un piccolo polo creativo. Lo spagnolo, defilato in fascia, può arrivare in area a fari spenti. Funziona tutto. Leao si accende, Tonali domani il centrocampo. Calciomercato Milan – Necessità sulle fasce: casting in difesa